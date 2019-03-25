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بلتون: تأجيل عمومية "جلوبال" يشير لحل أزمتها مع الضرائب

الإثنين، 25 مارس 2019 12:00 ص
بلتون: تأجيل عمومية "جلوبال" يشير لحل أزمتها مع الضرائب البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن امتداد الدعم المالى من فيون وقرار جلوبال تليكوم القابضة بتأجيل الجمعية العامة العادية يشير إلى أن الشركتين تريان تقدما فى المناقشات الجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لحل المسائل الضريبية المعلقة مما سيمهد الطريق للمضى قدمًا فى تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من فيون.

وأعلنت جلوبال تليكوم القابضة عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تأجيل الجمعية العامة العادية المتعلقة بمناقشة زيادة رأس المال بمبلغ 11,2 مليار جنيها من 27 مارس إلى 26 يونيو 2019.

جاء قرار مجلس إدارة الشركة بعد قيام شركة فيون (المساهم الرئيسى بنسبة 57.7% فى جلوبال تليكوم القابضة) بتقديم خطاب مساندة لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية اللازمة لجلوبال تليكوم القابضة والمتعلقة بـأولا سداد المبالغ المستحقة على جلوبال تليكوم القابضة لشركة فيون هولدنجز بى فى والمستحقة فى 31 مايو 2019 وفقًا للقرض المعبرى الدوار، ثانيا مبلغ رئيسى بقيمة 300 مليون دولار بنسبة 8.625% لسندات ذات أولوية صادرة من شركة بنجلالينك والمستحقة فى 6 مايو 2019.

وأضافت الشركة أن تأجيل الجمعية العامة العادية سيوفر المزيد من الوقت لعرض الشراء الإجبارى المقدم من جانب شركة فيون فى 10 فبراير 2019 للهيئة العامة للرقابة المالية لشراء كافة أسهم جلوبال تليكوم الحالية بسعر 5.3 جنيه/للسهم ليتم فحصها واتخاذ قرار بشأنها.


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