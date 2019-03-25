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بلاغ يتهم البرداعى بالاستقواء بالخارج والتحريض على مصر

الإثنين، 25 مارس 2019 01:20 م
بلاغ يتهم البرداعى بالاستقواء بالخارج والتحريض على مصر محمد البرادعى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 4016 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه محمد البرداعى بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها .
 
وأكد فى بلاغه ، أن البرداعى ومنذ خروجه من مصر يمارس دورا تحريضيا ضد الدولة المصرية ومشوهآ لمؤسساتها ، وذلك من خلال مؤتمراته الصحفية التى يقيمها بالتنسيق الكامل مع جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى ، وايضا من خلال صفحته الرسمية التى يطلق فيها الاتهامات الكاذبة لمصر متعمدا نشر اكاذيب بغرض تشويه مصر فى الخارج ، واستدعاوه واستقواؤه بالخارج وطلب التدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى .
 
واضاف محمود فى بلاغه ان الاتهامات التى يوجهها البرداعى لمصر ودعوته الى الانقلاب على سلطات الدولة الدستورية والقانونية ، هى نفس ما تردده جماعة الاخوان الارهابية من اتهامات ، وهو بذلك يعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية بهدفاسقاط الدولة المصرية .
 
وتابع محمود ان البرداعى وبتنسيق ايضا مع جهات اجنبية معادية للدولة المصرية ، يعد أداة فى ايدى تلك الجهات لزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى وانه يلتقى دوما مع تلك الاجهزة للتخطيط والتأمر على مصر ، وهو الامر الذي يعد معه البرداعىمؤثما طبقا لقانون العقوبات المصرى .
 
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد البرداعى لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية ، واخطار الانتربول الدولىلادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

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