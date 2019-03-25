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انقاذ حياة طفل رضيع يعانى من عيب خلقى بمستشفى التأمين الصحى ببنها

الإثنين، 25 مارس 2019 08:46 م
انقاذ حياة طفل رضيع يعانى من عيب خلقى بمستشفى التأمين الصحى ببنها جانب من العملية الجراحية
القليوبية نيفين طه
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تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ، من إنقاذ حياة طفل رضيع، يعاني من عيب خلقي وهو ضيق بحوض الكلية اليسري.
 
وكان الطفل فهمي هشام فهمي، البالغ من العمر عامين، حضر مع ذويه إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى التأمين الصحي النموذجي بمدينة بنها، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والآشعة، تبين أنه يعاني من عيب خلقي وهو ضيق بحوض الكلي اليسري الذي قد يؤدي الي قصور بوظيفة الكلية اليسري، وقد قام  الدكتور شبيب أحمد إستشارى جراحة المسالك البولية بإجراء عملية تجميل لحوض الكلية اليسري، ومعه الفريق الطبي كلا من دكتور مايكل محب أخصائي المسالك، و دكتور محمد شاهين طبيب المسالك ، والدكتور محمد شندي إستشارى التخدير، وطاقم التمريض، وجرى إيداع الطفل بالعناية المركزة بعد خروجه من غرفة العمليات.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور جمال حجاج ،مدير عام فرع القليوبية، أن العملية الجراحية أجرت تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج مدير المستشفي، والدكتور، الدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفى ، مضيفا أن العملية الجراحية تمت بنجاح وذلك بفضل الإمكانات المتطورة المتوفرة بالمستشفى سواء من معدات طبية حديثة أو غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى الكادر الطبي والتمريض المتمرس في علاج مثل هذه الحالات الصعبة.
 
 

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