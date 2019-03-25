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انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة دون وجود أى تأخيرات

الإثنين، 25 مارس 2019 11:33 ص
انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة دون وجود أى تأخيرات مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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يشهد مطار القاهرة الدولى، حالة من الانتظام فى حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون وجود أى تأخيرات بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن تساقط الأمطار لا يؤثر على حركة الملاحة الجوية وهبوط الطائرات بالمطار، مشيرا إلى أن حركة الملاحة تتأثر بارتفاع حدة الغيوم والشبورة المائية والعواصف الترابية.

 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، اليوم الإثنين، على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء، والوجه البحرى والقاهرة.

 

وأوضحت أن طقس اليوم مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب البلاد نهارا، شديد البرودة ليلا.

 

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

 


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