الملتقى التوظيفى الثالث بنوعية المنوفية يدعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية

المنوفية - محمد فتحى

تناول ملتقى التوظيف الثالث بكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، تدعيم المشروعات الصناعية الصغيرة والحرف اليدوية للخريجين، وذلك بحضور ورعاية الدكتورة حنان يشارعميدة الكلية والدكتورة سحر عيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة حسنى وكيل الكلية لشئون الدراسات لعليا البحوث.

أشارت يشار إلى أن ملتقى التوظيف بالكلية يأتى امتداداً لما حققته الكلية من نجاح فى الملتقى الأول والثانى للتوظيف، وأضافت أن الجديد فى ملتقى التوظيف الثالث لهذا العام أنه يحمل توجهات فكرية جديدة تدعم توجه الخريجين نحو تبنى المشروعات الصغيرة فكرأ وممارسة سعياً لتحقيق نجاحات تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة وتعكس ما تلقوه من معارف ومهارات خلال دراستهم الجامعية.

ووجهت يشار الدعوة للشباب الجامعى بشكل عام وخريجى الكلية بشكل خاص للسعى وراء كسب الرزق والعمل من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مؤكدة أن النجاح ليس وليد اليوم بل إنه نتاج جهود متواصة، وأوضحت أن الملتقى داعم للكثير من المشاريع الصغيرة والحرف اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

بينما أضافت سحر بأن الملتقى بدأت بحملات توعوية عبر سلسلة من الندوات بعنوان "ابدأ مشروعك " والتى إستضافت فيه نماذج من خريجى الكلية الذين حققوا نجاحات فى تخصصاتهم المختلفة .وأضافت أن الملتقى هذا العام يسعى لإكساب طلاب وخريجى الكلية بمختلف التخصصات مهارات إقامة المشروعات الخاصة بداية من كيفية إختيار المشروع المناسب مرورا بدراسات الجدوى وكيفية التمويل إنتهاء بالتنفيذ ، وأن الكلية حريصة على تطوير أداءاتها فى تنفيذ الملتقى عاما تلو العام بما يعكس رؤية ورسالة الكلية فى إكساب الطلاب المعارف والمهارات التى تساعدهم على الإندماج الوظيفى فى المجتمع جنبا إلى جنب مع البناء المهنى المستند إلى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة لكافة البرامج الأكاديمية بالكلية وذلك من خلال عقد ندوات تعريفية وورش عمل فى مجالات التخصص المختلفة بل وفتح قنوات إتصال بين خريجى الكلية والمجتمع وربطهم بالمؤسسات المعنية.

هذا وقد تحدث فى فعاليات الملتقى عددًا من أصحاب المشاريع من الخريجين والمستثمرين من المصانع والبنوك عن الطرق التى من خلالها يتم البدء فى إقامة مشروع صغير ومتناهى الصغر، والكيفية التى يتم فيها تسويق المنتجات من خلال التجارب الناجحة لأصحاب المشاريع وإستعراض فرص العمل من قبل المستثمرين وفرص القروض البنيكية المتاحة لإقامة المشروعات.