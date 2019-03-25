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المشدد 5 سنوات لسيدتين وسائق بتهمة تزوير العملة وترويجها بالزاوية الحمراء

الإثنين، 25 مارس 2019 03:41 م
المشدد 5 سنوات لسيدتين وسائق بتهمة تزوير العملة وترويجها بالزاوية الحمراء محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بترويج عملة مزورة بالزاوية الحمراء، بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية، وأمانة سر عامر علي وحسن عبدالعزيز.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "جورﭺ ط" 37 عام سائق ، " مروة م م " 32 عام ربة منزل ، " نعمة أ ي " 40 عام ربة منزل، فيما قام المتهم الأول بتقليد عملة ورقية بقصد الترويج داخل البلاد من فئة المائة جنيه المصري، بالقيام بطباعة صورة للعملة من تلك الفئة علي مائة ورقة، كما شرع في تقليد عملة ورقية متداولة خارج البلاد من فئة المائة دولار أمريكي، بأن قام بطباعة صورة لوجه تلك العملة من تلك الفئة علي ورقة وصورة لظهرها علي ورقة أخري تمهيدا لاستقبال تقليدها علي غرار العملة الصحيحة بقصد ترويجها، وقام أيضا بترويج العملة بأن دفع بها للتداول بتقديمها للمتهمين الثانية والثالثة مع علمه بتقليدها. 
 
فيما قامت المتهمة الثانية والثالثة شرعوا في ترويج 78 ورقة من ضمن العملة الورقية المقلدة، بأن دفعتا بها للتداول وقدماها للمبلغ " محمد ص" ثمنا لمصوغات ذهبية مع علمهما بأمر تقليدها، كما حازوا جميعا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة مع علمهم بأمر تقليدها.
 
 

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