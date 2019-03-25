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الله الله.. محمد صلاح يتفاعل مع فيديو ساخر لرد فعل "مكة" على لقاء جيسى عبده

الإثنين، 25 مارس 2019 04:05 م
الله الله.. محمد صلاح يتفاعل مع فيديو ساخر لرد فعل "مكة" على لقاء جيسى عبده رد فعل مكة
كتب خالد إبراهيم
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لجأت إحدى الصفحات الساخرة على السوشيال ميديا إلى تركيب فيديو ساخر عن لقاء النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح والفنانة اللبنانية جيسى عبده، والذى كان مثار الحديث عبر الساعات الماضية عبر "السوشيال ميديا".

ويرصد الفيديو الذى قام مسئولو الصفحة بتركيبه مقطع صغير يصل إلى حوالى 10 ثوانى من لقاء جيسى بصلاح وتوقيعه لها على "تى شيرت"، ليقوم بتركيب لقطة أخرى عليها ترصد رد فعل ابنته مكة بلقاء أبيها بهذه الفتاة الحسناء وغيرتها منها.

 

مكة محمد صلاح
مكة محمد صلاح

 

المقطع الذى تم الاستعانة به من فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" للفنان أحمد آدم، وتحديدا فى مشهد الرجل القزم الذى يضبط شقيقته مع حبيبها وهو يقول لها بنبرة متهكمة وبها تهديد "الله الله"، لتضع الصفحة وجه مكة ابنة صلاح بدلا من وجه القزم.

 

جيسى عبده وصلاح
جيسى عبده وصلاح

 

رد فعل مكة
رد فعل مكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رد فعل مكة @jessy_abdo

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محمد صلاح وجيسى عبده
محمد صلاح وجيسى عبده

 

مكة محمد صلاح
مكة محمد صلاح

المفارقة أن النجم المصرى محمد صلاح، تفاعل مع الفيديو الساخر، حيث قام بوضع "ايموشن" ضاحك، وبجواره ايموشن آخر يؤكد من خلاله أن هذا بالضبط ما حدث بينه وبين ابنته وكأنه يريد أن يقول "بالضبط هذا ما حدث" .

وأثارت الفنانة جيسي عبدو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشرها صور جمعتها مع النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى فى دبى.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

gamal

خلى تركيزك فى المعلب ياابو مكه

خلى تركيزك فى المعلب ياابو مكه

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