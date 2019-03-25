القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2019، والتى تشمل الدفعات 115 طبيبا و77 مهندسا و65 مختلط، صرح بذلك اللواء اح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .

وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة تشمـل الطب البشرى من الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه كما يمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستيرأو ما يعادلها الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة شرط أن يكونوا من تخصصات الأقسام الأكاديمية كالتشريح، الكيمياء الطبية الحيوية، البيولوجيا الجزئية، الفارماكولوجى، والأقسام الإكلينيكية (الطب الشرعى والسموم)، ويفضل من أمضى فترة التدريب كمعيد جامعى للأقسام الأكاديمية والإكلينيكة، وتخصص الطب البيطرى ذكور للحاصلين على درجة البكالوريوس .

ويشترط لدفعة الأطباء أن يكون المتقدم قد أمضى فترة الإمتياز وأن يكون حاصلاً على تقدير جيـد فأعلـى للأطباء البشريين، ومقبول فأعلى بالنسبة للطب البيطرى، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل عام 2018 والسنوات السابقة لها بشرط أن لا يزيد سن المتقدم في الأول من مايو 2019 بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس عن (30) سنة، والحاصلين على درجة الماجستير عن 34 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة، والأطباء البيطرين الحاصلين على درجة البكالوريوس عن 28 سنة .

أما بالنسبة للدفعة 77 مهندسا فتشمل تخصصات كهرباء قوى / الحواسب/ إتصالات- إلكترونيات /ميكانيكا قوى /ميكانيكا إنتاج / ميكانيكا سيارات /هندسة طيران / هندسة طبية /الهندسة الكميائية، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على المؤهل سنة 2018 وما قبلها على أن لا يزيد السن فى الأول من مايو 2019 عن (26) سنة بتقدير مقبول فأعلى ويتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الدرجة العلمية أولاً ثم درجات النجاح في باقى إختبارات القبول .

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات للدفعة 65 مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على تقدير جيد فأعلى فى تخصصات كيمياء خاصة / كيمياء مزدوجة / كيمياء تحليلية / علوم فيزياء / علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات.

واللغات (إنجليزى) ويفضل خريجى كليات الألسن، وتخصص علاج طبيعى وتخصص آداب (علم نفس وإجتماع ) ويفضل خريجى كليات الآداب، على أن يكون المتقدمين من الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2018 م والسنة السابقة لها فقط بتقدير جيد فأعلى على أن لا يزيد السن فى الأول من مايو 2019 عن (26) سنة.

ويسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط للحاصلين على الماجيستير على أن لا يزيد السن عن (34) سنة وبالنسبة لتخصص العلاج الطبيعى (إناث) يشترط الحصول على تقدير جيد فأعلى وأن تكون أمضت فترة الإمتياز وأن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2017 وعام 2018، كما يسمح للحاصلات على المؤهل عام 2016 التقدم لهذه الدفعة على أن لا يزيد السن فى الأول من مايو 2019 عن 26 سنة وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وأن لا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أومتقدمين للحصول على أى جنسية أخرى، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن لا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى أو مدرسة عسكرية، وأن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، وأن يجتاز جميع الاختبارات والفحوصات الطبية والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول وفقاً للمستويات المقررة، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7،5) متر بدون تردد وللمرة الأولى، ولا يجوز إعادة الكشف على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية والبدنية، وأن لا يقل الطول عن (170) سم للذكور و(155) سم للإناث وأن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار وكذا درجات تفوقه وأن يجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل الطبية المتقدمة كذلك اجتياز الاختبارات النفسية المقررة، ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط .

على أن تكون مدة الدراسة ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علماً بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/03/2019.



