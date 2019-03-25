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القبض على عاطل لاستيلائه على مبالغ مالية من أصحاب المحلات فى الغردقة

الإثنين، 25 مارس 2019 08:41 ص
القبض على عاطل لاستيلائه على مبالغ مالية من أصحاب المحلات فى الغردقة متهم - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطل متهم بعدة قضايا نصب، انتحل صفة مهندس بمجلس مدينة الغردقة، وقام بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب المحالات التجارية بعد إيهامهم بقدرته على عدم تحرير مخالفات لهم، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة. 
 
تلقى الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بلاغا من سامح "أ س. ع"  38 صاحب سوبر ماركت، يفيد حضور أحد الأشخاص للمحل ملكه وطلب إطلاعه على تراخيص المحل، نظرا لأنه يعمل موظف بمجلس مدينة الغردقة وابتزازه بطلب مبلغ مالى مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات للمحل. 
 
وبالانتقال والفحص تم ضبطه وتبين أنه يدعى "حسين. ع. ح" عاطل والسابق اتهامه فى 12 قضية "نصب" والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين بالسجن سنتين. 
 
وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة مهندس بمجلس مدينة الغردقة والنصب على أصحاب المحلات والتحصل منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بقدرته على استغلال وظيفته بعدم تحرير غرامات ومخالفات ضدهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3121/2019 جنح ثان الغردقة وجارى العرض على النيابة العامة.
 
وبمواجهته اعترف بارتكابه الاستيلاء على مبلغ مالى 1000 جنيه تقريبا من 3 أصحاب محلات تجارية وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة جارى اتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة العامة.
 
من جانب آخر تمكن ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا برئاسة الرائد مصطفي عكاشة، من ضبط "بسام. ص" عاطل عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة قادما من قنا اتجاه الغردقة وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر  تزن 300 جرام تقريبا عدد 100 قرص لعقار التامول المخدر- مبلغ 100جنية - 2 هاتف محمول ) بكمين الكيلو 85 بسفاجا.              
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2682/2019 جنح قسم سفاجا وجارى العرض على  النيابة العامة .
 
 كما تمكن ضباط مباحث قسم سفاجا من ضبط المدعو "الحسن. م. ع" عاطل اتهامه فى عدد 2 قضية " سرقة –  مخدرات" والمطلوب التنفيذ علية فى قضية تبديد غيابى 6 شهور وبحوزته 3 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جرام تقريبا ومبلغ 200 جنيه هاتف محمول، حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة " بكمين الكيلو 5 بسفاجا " .
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 2649 /2019 جنح قسم سفاجا، وجارى العرض على  النيابة العامة.
 
من جانب أخر تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط "علي ص ع ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4176 / 2018 جنايات ثان الغردقة حصر رقم 610/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 "مخدرات". 
 
كما تم ضبط "محمود م ب ح" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6359 / 2015 جنايات ثان الغردقة حصر رقم 587/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 " مخدرات". 
 

 


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