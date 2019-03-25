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الإثنين، 25 مارس 2019 06:00 ص
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القابضة المعدنية: 8 شركات عالمية أبدت استعدادها للشراكة مع الحديد والصلب

الإثنين، 25 مارس 2019 06:00 ص
القابضة المعدنية: 8 شركات عالمية أبدت استعدادها للشراكة مع الحديد والصلب الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم
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كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن 8 شركات عالمية أبدت استعدادها للدخول فى شراكة إنتاجية مع شركة الحديد والصلب.

وقال نافع لـ"اليوم السابع" إننا نستهدف من الشراكة، إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنويا يحقق للشركة ربحا مناسبا، موضحا أن أسلوب الشراكة وحج العمالة التى سيتم تشغيلها خلال المشروعات الجديدة التى سيتم تدشينها ما تزال موضع دراسة، لكن الأهم أن يضخ الشريك استثمارات كبيرة تكون قادرة على انتشال الشركة من وضعها الحالى.

أوضح أنه سيتم استغلال الطاقات المتاحة سواء فى الأفران أو فى المحاجر بجانب استغلال بعض الأصول مثل الأراضى بحيث تكون الشراكة فى الإيراد وليس فى امتلاك الأصول.

 وأضاف مدحت نافع، أن الدراسات المتعلقة بتطوير الشركة مازالت محل دراسة وفق حالة الأفران وقطاعات الشركة المنتجة، مؤكدا أنه من المهم عدم ضخ أى استثمارات فى أى شركة بدون جدوى لتلك الاستثمارات حفاظا على المال العام.

كانت خسائر شركة الحديد والصلب ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بنحو 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وحققت الشركة خسائر بلغت 348.3 مليون جنيه مقابل، خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالى السابق.

 كما تستهدف الشركة خفض الخسائر العام المالى المقبل إلى نحو 362 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه العام المالى الماضى وذلك بعد تعديل الموازنة التقديرية للشركة.


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القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

مدحت نافع

الحديد والصلب




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