القابضة الكيماوية: خطة لخفض خسائر الشركات على رأسها الدلتا للأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم اعتماد خطة واضحة لخفض خسائر كل الشركات الخاسرة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية على رأسها الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة مع خفض الشركات الخاسرة لـ5 شركات.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه يتم مناقشة تلك الخطة خلال انعقاد الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الموازنات التقديرية لها.

وقال إنه سيتم عقد جمعيات النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وناروبين، يوم غد الثلاثاء 26 مارس، ويوم الأربعاء 27 مارس، تعقد جمعيات راكتا للورق، ومصر لصناعة الكيماويات يليها يوم الخميس عقد جمعيتى المحاريث والهندسة والصناعات الكيماوية كيما.

وتختتم الجمعيات يوم الاثنين 1 أبريل المقبل بعقد جمعية القومية للأسمنت تحت التصفية لإقرار صرف التعويضات، والشركة الشرقية للدخان لتغيير الشركة من قانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام لقانون الشركات بعد طرح 4.5% من أسهم الشركة فى البورصة مؤخرا.