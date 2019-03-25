السجن 10 سنوات لمتهمين باستدراج عامل وقتله فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ربة منزل وأخصائى اجتماعى بالسجن 10 سنوات، لقيامهما بالإشتراك مع آخران فى استدراج رجل أعمال وقتله لسرقة سيارته بعدما أوهمته الأولى بممارسة الرذيلة معها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية 3876 لسنة 2014، جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1540 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 27 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بالعثور على "محمد س أ" جثة هامدة إثر تعرضه لطلق نارى بأحد الطرق الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وتوصلت التحريات التي قام بها الرائد عبد الله النقيرة، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "إلهام إ ع ع" وشهرتها "بوسي" 18 سنة ربة منزل، مقيمة بالألف مسكن بالقاهرة، و"أحمد ح م ال" 37 سنة، أخصائى اجتماعى بالتربية والتعليم، مقيم بالمجاورة 61 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وآخران مجهولان ، أحدهما يدعى عدنان والآخر عمار.

وتبين أن المتهمة استدرجت المجنى عليه بعدما طلبت منه الحضور إلى أحد الأماكن الصحراوية لممارسة الرذيلة معها، حيث استقلت هى والمتهم الثانى سيارة أجرة وما أن شاهدا المجنى عليه يقود سيارته بالمكان المتفق عليه، حتى هاجماه هم وآخران، وأطلقوا عليه أعيرة نارية وقتلوه فى الحال، وذلك لسرقة سيارته، فيما تم ضبط المتهمان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.