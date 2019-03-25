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الخميس.. قافلة طبية لعلاج أهالى أرمنت الحيط بحضور الفنانة ماجدة الرومى

الإثنين، 25 مارس 2019 05:00 ص
الخميس.. قافلة طبية لعلاج أهالى أرمنت الحيط بحضور الفنانة ماجدة الرومى قافلة طبية - أرشيفية
الأقصر أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن قيام أول قافلة طبية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لخدمة الأماكن الأكثر احتياجا لقرى ونجوع أرمنت وإسنا.

وأضاف وكيل صحة الأقصر، أنه ذلك يأتى فى إطار تنظيم قوافل طبية لخدمة الأماكن الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع الأقصر، وسوف يزور القافلة كل من الفنانة ماجدة الرومى كجزء من برنامجها الافتتاحى، فى افتتاح أول قافلة لهم بحاجر أبو دغار بأرمنت الحيط يوم الخميس القادم والموافق 28/3، حيث تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان.


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