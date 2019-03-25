الخطوط الجوية الإيطالية تلغى 95 رحلة جوية بسبب إضرابات الموظفين

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ألغت شركة الطيران الإيطالية (أليتاليا) 95 رحلة جوية محلية ودولية، ومن المتوقع أن تلغى شركة (إير إيطاليا) أيضاً رحلات أخرى كثيرة بسبب إضرابات العمال فى قطاع الطيران.

وذكرت صحيفة "ذا لوكال"، فى نسختها الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نقابات النقل الجوى الإيطالية دعت إلى إضرابات بسبب عقود الموظفين. ويخطط موظفو شركة (أليتاليا) لإضراب يستمر لمدة أربع ساعات اليوم، فى حين أن موظفى شركة (إير إيطاليا) سيضربون لمدة 24 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم رحلات (أليتاليا) المتأثرة هى بين المدن الإيطالية والمدن الأخرى داخل أوروبا مع توقع نجاة الرحلات الجوية الطويلة من هذه الإضرابات.

من جانبها، ذكرت (أليتاليا) أنها رسمت خطة لتبديل رحلات الركاب المتأثرين فى نفس اليوم، بينما لم تنشر (إير إيطاليا) بعد معلومات حول رحلاتها المتأثرة.

ونوهت سلطات النقل الجوى إلى أن المسافرين يمكنهم إعادة حجز رحلاتهم دون أى تكلفة إضافية، بينما يحق للركاب الذين يتم إلغاء أو تأخير رحلاتهم لأكثر من خمس ساعات استرداد كامل المبلغ.