video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخطوط الجوية الإيطالية تلغى 95 رحلة جوية بسبب إضرابات الموظفين

الإثنين، 25 مارس 2019 04:01 م
الخطوط الجوية الإيطالية تلغى 95 رحلة جوية بسبب إضرابات الموظفين الخطوط الجوية الإيطالية
أ ش أ
إضافة تعليق

ألغت شركة الطيران الإيطالية (أليتاليا) 95 رحلة جوية محلية ودولية، ومن المتوقع أن تلغى شركة (إير إيطاليا) أيضاً رحلات أخرى كثيرة بسبب إضرابات العمال فى قطاع الطيران.

وذكرت صحيفة "ذا لوكال"، فى نسختها الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نقابات النقل الجوى الإيطالية دعت إلى إضرابات بسبب عقود الموظفين. ويخطط موظفو شركة (أليتاليا) لإضراب يستمر لمدة أربع ساعات اليوم، فى حين أن موظفى شركة (إير إيطاليا) سيضربون لمدة 24 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم رحلات (أليتاليا) المتأثرة هى بين المدن الإيطالية والمدن الأخرى داخل أوروبا مع توقع نجاة الرحلات الجوية الطويلة من هذه الإضرابات.

من جانبها، ذكرت (أليتاليا) أنها رسمت خطة لتبديل رحلات الركاب المتأثرين فى نفس اليوم، بينما لم تنشر (إير إيطاليا) بعد معلومات حول رحلاتها المتأثرة.

ونوهت سلطات النقل الجوى إلى أن المسافرين يمكنهم إعادة حجز رحلاتهم دون أى تكلفة إضافية، بينما يحق للركاب الذين يتم إلغاء أو تأخير رحلاتهم لأكثر من خمس ساعات استرداد كامل المبلغ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرسم بمخلفات المواشى أحدث وسائل الاحتجاج فى إيطاليا

إيطاليا

إضراب

إلغاء رحلات جوية




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة