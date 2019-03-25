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الخارجية الروسية: الاتهامات الوارده بتقرير روبرت مولر "سخيفة"

الإثنين، 25 مارس 2019 11:29 م
الخارجية الروسية: الاتهامات الوارده بتقرير روبرت مولر "سخيفة" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، الإشارة التى جاءت بتقرير المدعى الخاص الأمريكى روبرت مولر، عن مسؤولية هاكر روس بمحاولة التأثير فى الانتخابات الأمريكية بأنها "قصة سخيفة".
وقال زاخاروفا - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بالطبع، لم يتمكنوا من ترك موضوع الهاكر بلا مناقشة، أى أنه لم يكن هناك تواطؤ [مع روسيا]، ولكن هناك قراصنة [ هاكر] .. هذا، برأيى، قصة أكثر سخافة من أى تواطؤ لترامب مع الروس".
وأضافت "هل يمكنكم أن تتخيلوا، أن الولايات المتحدة، التى تمتلك أقوى ميزانية عسكرية تبلغ قيمتها المليارات، والتى تتمتع بأكثر حماية للمعلومات تطوراً، تعرضت لهجوم من 25 مخترقا، الذين قاموا بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، قد أعلن أن الكرملين يعتبر الاتهامات الواردة بحق روسيا فى تقرير المدعي الأمريكي الخاص، لا أساس لها.


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ماريا زاخاروفا

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