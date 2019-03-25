الحبس المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة أبراج المحمول بالوادى الجديد

قضت محكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لتشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بعد ثبوت اتهامهم بسرقة محتويات أبراج محمول بالإكراه بعد تقييد حارس برج تقوية وتكبيله بالطريق الواصل بين مركز الخارجة فى محافظة الوادي الجديد ومحافظة أسيوط.

وتعود الواقعة لشهر ديسمبر الماضي، بعد أن تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الخارجة برئاسة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس المباحث والنقيب مصطفى عبد الباقى معاون المباحث، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبراج هواتف المحمول.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا، من مسئول بإحدى شركات المحمول عن تعرض برج رقم7 بالخارجة للسرقة بالإكراه من مجهولين وتقييد الحارس المكلف بحراسة البرج وسرقة 21 بطارية خلايا شمسية.

تشكّل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالوادى الجديد، وبرئاسة العميد جودت عبد الجبار رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع العميد أحمد خليل مفتش الأمن العام، وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي من محافظة أسيوط مكون من 5 أشخاص مستخدمين سيارة أحدهم.

وبتقنين الإجراءات تم شن مأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط وتم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات وتم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة في السرقة، وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.