video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة أبراج المحمول بالوادى الجديد

الإثنين، 25 مارس 2019 01:11 ص
الحبس المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة أبراج المحمول بالوادى الجديد سجن - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لتشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بعد ثبوت اتهامهم بسرقة محتويات أبراج محمول بالإكراه بعد تقييد حارس برج تقوية وتكبيله بالطريق الواصل بين مركز الخارجة فى محافظة الوادي الجديد ومحافظة أسيوط. 
 
وتعود الواقعة لشهر ديسمبر الماضي، بعد أن تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الخارجة برئاسة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس المباحث والنقيب مصطفى عبد الباقى معاون المباحث، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبراج هواتف المحمول.
 
وكان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا، من مسئول بإحدى شركات المحمول عن تعرض برج رقم7 بالخارجة للسرقة بالإكراه من مجهولين وتقييد الحارس المكلف بحراسة البرج وسرقة 21 بطارية خلايا شمسية.
 
تشكّل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالوادى الجديد، وبرئاسة العميد جودت عبد الجبار رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع العميد أحمد خليل مفتش الأمن العام، وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي من محافظة أسيوط مكون من 5 أشخاص مستخدمين سيارة أحدهم.
 
وبتقنين الإجراءات تم شن مأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط وتم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات وتم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة في السرقة، وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ خط قطار " الوادى الجديد – سفاجا " على مرحلتين بتكلفة 5 مليارات جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة