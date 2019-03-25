video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى: أسهمنا فى إضعاف الإرهابيين وسهلنا مهمة دحرهم بسوريا

الإثنين، 25 مارس 2019 09:13 م
الجيش العراقى: أسهمنا فى إضعاف الإرهابيين وسهلنا مهمة دحرهم بسوريا الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية أسهمت بإضعاف "الإرهابيين" وسهلت مهمة دحرهم فى سوريا.
وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه بفضل تضحيات قواتنا البطلة تحقق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي وأصبح لا يسيطر على أي منطقة في العراق وسوريا.
وأضاف : "قواتنا أسهمت بإضعاف الإرهابيين وسهلت مهمة دحرهم في سوريا"، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية‬ ستواصل جهودها في تحسين الأمن وتعزيز قدرات قواتنا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم داعش

بعد انتهاء المعركة ضد التنظيم فى أخر معاقله بسوريا: داعش لم ينته.. نيويورك تايمز:لا يزال لديه وجود قوى فى الفلبين وأفريقيا وأفغانستان.. جنرال أمريكى يعترف: الإرهابيون لم يستسلموا ولكن أرادوا الحفاظ على قدراتهم

العراق

الجيش العراقى

داعش

سوريا

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة