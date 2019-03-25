الجيش العراقى: أسهمنا فى إضعاف الإرهابيين وسهلنا مهمة دحرهم بسوريا

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اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية أسهمت بإضعاف "الإرهابيين" وسهلت مهمة دحرهم فى سوريا.

وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه بفضل تضحيات قواتنا البطلة تحقق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي وأصبح لا يسيطر على أي منطقة في العراق وسوريا.

وأضاف : "قواتنا أسهمت بإضعاف الإرهابيين وسهلت مهمة دحرهم في سوريا"، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية‬ ستواصل جهودها في تحسين الأمن وتعزيز قدرات قواتنا.