الجيش العراقى: أسهمنا فى إضعاف الإرهابيين وسهلنا مهمة دحرهم بسوريا

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية أسهمت بإضعاف "الإرهابيين" وسهلت مهمة دحرهم فى سوريا.
وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه بفضل تضحيات قواتنا البطلة تحقق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي وأصبح لا يسيطر على أي منطقة في العراق وسوريا.
وأضاف : "قواتنا أسهمت بإضعاف الإرهابيين وسهلت مهمة دحرهم في سوريا"، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية ستواصل جهودها في تحسين الأمن وتعزيز قدرات قواتنا.
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