الجيش الإسرائيلى يغلق السياج الأمنى مع غزة ويعتبره منطقة عسكرية مغلقة

كتب : أحمد جمعة

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إغلاق السياج الأمنى مع قطاع غزة واعتباره منطقة عسكرية مغلقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى عبر حسابه على "تويتر" أنه وفقا لتقييم الوضع فى القطاع قررت فرقة غزة إغلاق المناطق المجاورة للسياج الأمنى مع القطاع، بالإضافة إلى ذلك تقرر إيقاف العمل الزراعى فى المناطق المجاورة للسياج الأمنى، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التى سيقدمها الجيش عند الضرورة.

كان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف قد أكد أن الأمم المتحدة ومصر وجميع الأطراف تجرى اتصالات مكثفة لتنجب التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأوضح ملادينوف عبر تويتر، أن حادثة إطلاق الصاروخ خطيرة للغاية والأوضاع لا تزال متوترة جدا، قائلا: "نحاول تجنب التصعيد قدر المستطاع".

فيما حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين زياد النخالة، العدو الصهيونى من ارتكاب أى عدوان ضد قطاع غزة.

وهدد النخالة خلال تصريح مقتضب له صباح اليوم الاثنين، قادة الاحتلال الإسرائيلى بالرد بقوة على عدوانهم.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوبي شرق القطاع، وحاجز "إيرز" بشماله، والبحر أمام الصيادين، حتى إشعار آخر، بذريعة الرد على سقوط الصاروخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط على منزل فى منطقة "مشميرت" فى نطاق منطقة الشارون إلى الشمال من "تل أبيب" وقريبا من مدينة نتانيا، وأن سكان المنزل السبعة أصيبوا بجراح، 5 طفيفة و2 متوسطة فيما لحق دمار كبير بالمنزل.