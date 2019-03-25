video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلى يغلق السياج الأمنى مع غزة ويعتبره منطقة عسكرية مغلقة

الإثنين، 25 مارس 2019 02:35 م
الجيش الإسرائيلى يغلق السياج الأمنى مع غزة ويعتبره منطقة عسكرية مغلقة منزل مستوطنة إسرائيلية تم استهدافه بصاروخ أطلق من غزة
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إغلاق السياج الأمنى مع قطاع غزة واعتباره منطقة عسكرية مغلقة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى عبر حسابه على "تويتر" أنه وفقا لتقييم الوضع فى القطاع قررت فرقة غزة إغلاق المناطق المجاورة للسياج الأمنى مع القطاع، بالإضافة إلى ذلك تقرر إيقاف العمل الزراعى فى المناطق المجاورة للسياج الأمنى، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التى سيقدمها الجيش عند الضرورة.

 

كان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف قد أكد أن الأمم المتحدة ومصر وجميع الأطراف تجرى اتصالات مكثفة لتنجب التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

 

وأوضح ملادينوف عبر تويتر، أن حادثة إطلاق الصاروخ خطيرة للغاية والأوضاع لا تزال متوترة جدا، قائلا: "نحاول تجنب التصعيد قدر المستطاع".

 

فيما حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين زياد النخالة، العدو الصهيونى من ارتكاب أى عدوان ضد قطاع غزة.

 

وهدد النخالة خلال تصريح مقتضب له صباح اليوم الاثنين، قادة الاحتلال الإسرائيلى بالرد بقوة على عدوانهم.

 

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوبي شرق القطاع، وحاجز "إيرز" بشماله، والبحر أمام الصيادين، حتى إشعار آخر، بذريعة الرد على سقوط الصاروخ.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط على منزل فى منطقة "مشميرت" فى نطاق منطقة الشارون إلى الشمال من "تل أبيب" وقريبا من مدينة نتانيا، وأن سكان المنزل السبعة أصيبوا بجراح، 5 طفيفة و2 متوسطة فيما لحق دمار كبير بالمنزل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: نجرى اتصالات مع مصر وجميع الأطراف لتجنب التصعيد فى غزة

بعد إطلاق صاروخ غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بقوات مشاة للحدود مع القطاع.. تل أبيب تتهم حماس بإطلاق الصاروخ على مستوطنة إسرائيلية.. الجهاد تتوعد بالرد على أى عدوان و 3 سيناريوهات أمام نتنياهو للرد (فيديو)

اخبار فلسطين

اخر اخبار فلسطين

اخبار اسرائيل

اخبار مصر

اخبار غزه




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة