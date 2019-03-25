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الجارديان: المحافظين أعاد سرًا عضوية 15 نائبًا لنشرهم الإسلاموفوبيا على الإنترنت

الإثنين، 25 مارس 2019 09:51 ص
الجارديان: المحافظين أعاد سرًا عضوية 15 نائبًا لنشرهم الإسلاموفوبيا على الإنترنت هاكرز - أرشيفية
أ ش أ
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كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن حزب المحافظين أعاد عضوية 15 نائبا من الحزب سرا بعدما كان علق عضويتهم لنشرهم محتوى عنصريا يحرض على كراهية الإسلام (ما يعرف بالإسلاموفوبيا) على الإنترنت.

من جهته، طالب رئيس منتدى المسلمين المحافظين محمد أمين، الحزب البريطانى بنشر مجموعة من الإجراءات التأديبية الرسمية بعدما كشفت الجارديان أن 15 سياسيا نشروا محتوى غير مقبول على الإنترنت.

ويأتى ذلك وسط تزايد المخاوف حول موقف حزب المحافظين تجاه التقارير التى تتعلق بالإسلاموفوبيا، فضلا عن ارتفاع عدد جرائم الكراهية التى يتم ارتكابها ضد المسلمين بنسبة تصل إلى 593% فى الأسبوع الذى تلى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا.

وأكد صادق خان عمدة لندن، أنه يتعرض بصفة دائمة لمعاملة سيئة كونه مسلما من أعضاء حزب المحافظين ومؤيديه
وقال المتحدث باسم المحافظين جيمس كليفيرلي، إن الحزب اتخذ إجراء سريعًا إذ أوقف أعضاء من الحزب وفتح تحقيقات على الفور، ما يتناقض بشدة مع ما تقوم به أحزاب أخرى عندما توجد أدلة بارتكاب فعل عنصري.

وذكرت "الجارديان" أنه بعد تعليق عضوية عشرات النواب فى الحزب لنشر تعليقات مناهضة للإسلام الأسبوع الماضي، توصلت الصحيفة إلى أدلة تثبت نشر خمسة أعضاء آخرين فى الحزب محتوى يحرض على كراهية الإسلام على الإنترنت.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق الذى فتحه الحزب سيخضع لمراقبة صارمة بعدما تم الكشف عن إعادة عضوية 15 نائبًا فى الحزب رغم نشر محتوى مناهض للإسلام.


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