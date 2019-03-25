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التايمز: عمران خان يأمر بإنقاذ فتاتين هندوسيتين اختطفتا وأجبرا على الزواج

الإثنين، 25 مارس 2019 04:11 م
التايمز: عمران خان يأمر بإنقاذ فتاتين هندوسيتين اختطفتا وأجبرا على الزواج عمران خان
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمر بإنقاذ فتاتين هندوسيتين مراهقتين زُعم أنهما اختُطفا وأجبرا على اعتناق الإسلام والزواج رغم كونهما أطفال في قضية تسببت في غضب في الهند.
 
وأضافت الصحيفة أن رافينا ، 14 سنة ، وشقيقتها رينا ، 16 سنة ، اختطفتا الأسبوع الماضي من دهاركي ، وسط باكستان. ورفضت الشرطة في البداية التحقيق حتى اندلعت الاحتجاجات بين الأقلية الهندوسية الصغيرة في باكستان ، والتي تقول إنها تواجه تمييزًا منهجيًا.
 
لا يزال زواج الأطفال واسع الانتشار في جميع أنحاء باكستان، بحسب "التايمز".
 
وأضافت أن السن القانوني للزواج من الفتيات هو 16 عامًا ، على الرغم من الجهود المبذولة لرفع السن إلى 18 عامًا ، إلا أن المحاكم الباكستانية غالبًا ما تطبق الشريعة وتسمح لأي فتاة تصل إلى البلوغ بالزواج.
 

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