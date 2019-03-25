التايمز: عمران خان يأمر بأنقاذ فتاتين هندوسيتين اختطفتا وأجبرا على الزواج

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، أمر بإنقاذ فتاتين هندوسيتين مراهقتين زُعم أنهما اختُطفا وأجبرا على اعتناق الإسلام والزواج رغم كونهما أطفال في قضية تسببت في غضب في الهند.

وأضافت الصحيفة ، أن رافينا ، 14 سنة ، وشقيقتها رينا ، 16 سنة ، اختطفتا الأسبوع الماضي من دهاركي ، وسط باكستان. ورفضت الشرطة في البداية التحقيق حتى اندلعت الاحتجاجات بين الأقلية الهندوسية الصغيرة في باكستان ، والتي تقول إنها تواجه تمييزًا منهجيًا ، وبحسب الصحيفة لا يزال زواج الأطفال واسع الانتشار في جميع أنحاء باكستان، بحسب "التايمز" .

وأضافت الصحيفة ، أن السن القانوني للزواج من الفتيات هو 16 عامًا ، على الرغم من الجهود المبذولة لرفع السن إلى 18 عامًا ، إلا أن المحاكم الباكستانية غالبًا ما تطبق الشريعة وتسمح لأي فتاة تصل إلى البلوغ بالزواج.