الأسبوع المقبل.. بدء تطوير مستشفى ناصر العام بشبرا بـ35 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم عقد اجتماع مع فريق مهندسين من وزارة الصحة والدكتور محمد ناجى مدير مستشفى ناصر العام، وشركة وادى النيل، لتطوير مستشفى ناصر العام بمبلغ 35 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة المستشفى، ضمن مشروع المستشفيات النموذجية، استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل محضر التنسيق، لبدء أعمال التطوير بالمستشفى الأسبوع المقبل ولمدة 4 شهور، مشيرا إلى أن المستشفى تم تطويرها وتسليمها فى عام 2012، وحالياً سيتم رفع كفاءة بعض الأقسام بالمستشفى لتسليمها للأمانة العامة لدخولها منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وذلك لتطوير كافة المستشفيات بالمحافظة، لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمحافظة.