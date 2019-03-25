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احذر.. الغرامة عقوبة المتورط فى سب موظف عام بشكل علنى

الإثنين، 25 مارس 2019 02:00 ص
احذر.. الغرامة عقوبة المتورط فى سب موظف عام بشكل علنى حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة السب والقذف العلنى لأحد من المواطنين، أو الموظف العام، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة الموقعة قانونا على من يقوم بالسب والقذ العلنى.

ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة السب العلنى هى الغرامة التى لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006.

وأضاف محمد، أنه إذا كان المجنى عليه فى جريمة السب والقذف موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة، أو مكلفا بخدمة عامة، وكان السب متعلقا بأداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، تصبح العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

 

 


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