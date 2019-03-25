"إعلام الأزهر" تنظم ملتقى تدريبى فى احترافية الإعداد التلفزيونى والرقمى غدًا

كتب لؤى على

ينظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود عبد العاطى مسلّم، ملتقى تدريبى فى احترافية الإعداد التليفزيونى والرقمى، غدًا الثلاثاء، بمدرج الفعاليات والمناقشات بالدور الثانى بالكلية فى مدينة نصر.

ويحاضر فى الملتقى، عدد من النماذج الإعلامية المتخصصة بالإعداد وتقديم البرامج بالفضائيات المصرية، بهدف نقل الخبرات العملية للطلاب فى الأدوار الوظيفية والمهنية للإعداد وأسس كتابة الاسكريبت التقليدى والرقمى، وإطلاعهم على مستجدات الإعداد التلفزيونى فى ظل متطلبات الإنتاج التلفزيونى الخاصة بالتسويق الإعلامى والربحية والمعايير المهنية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الكلية للبرامج التدريبية والتثقيفية وتنمية مهارات الطلاب وصقل معارفهم النظرية بالممارسة العملية، برعاية عميد الكلية، الدكتور غانم السعيد، ووكيلها الدكتور محمود الصاوى.