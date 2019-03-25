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الإثنين، 25 مارس 2019 10:16 م
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إسرائيل تفتح ملاجئ بتل أبيب مع تصاعد القصف على قطاع غزة

الإثنين، 25 مارس 2019 09:09 م
إسرائيل تفتح ملاجئ بتل أبيب مع تصاعد القصف على قطاع غزة قطاع غزة
أ ش أ
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ذكرت وسائل إعلام اسرئيلية ، مساء اليوم الاثنين ، أن الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرارا بفتح الملاجئ فى كل من بئر السبع وتل أبيب وسط إسرائيل ، تحسبا لرد المقاومة الفلسطينية على تصاعد القصف على قطاع غزة.
وقالت قناة (ريشت كان) الاسرائيلية " إنه بسبب التوتر فى الجنوب، فقد تقرر فتح الملاجئ فى بئر السبع وغان يفنه وتل أبيب وريشون لتسيون".
وأضافت القناة أنه تقرر أيضا إلغاء الدراسة غدا فى المجلس الاقليمى "حوف اشكلون" فى غلاف غزة ، ومنع أى نشاطات اجتماعية ، ووقف حركة القطارات فى مناطق الجنوب.


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إسرائيل

تل أبيب

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