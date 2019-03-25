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أمين عام منظمة السياحة العالمية يغادر مطار القاهرة

الإثنين، 25 مارس 2019 11:38 م
أمين عام منظمة السياحة العالمية يغادر مطار القاهرة زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية
كتب أحمد حمادة
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غادر  مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، "زوراب بولوليكاشفيلى"، أمين عام منظمة السياحة العالمية، متوجها إلى إسطنبول  على رحلة الخطوط المصرية،  ومنها إلى مدريد بعد حضوره فاعليات اللجنة الخامسة والأربعون للمنظمة والتى عقدت بالقاهرة.

وقالت مصادر، إن أمين المنظمة العالمية غادر من استراحة كبار الزوار وكان فى وداعه  نسرين عثمانلى مديرة مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة .

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم، "زوراب بولوليكاشفيلى"، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وقال  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن أمين عام منظمة السياحة العالمية قام خلال اللقاء بتقديم درع المنظمة للرئيس، وذلك تقديراً لدعمه الفعال للقطاع السياحي من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بزيارة أمين عام المنظمة، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها مصر لتطوير منظومة السياحة، من خلال الإصلاح المؤسسي على مستوى كافة القطاعات، وكذا تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، ومشيداً في هذا الإطار بالدور الذي تضطلع به منظمة السياحة العالمية لدعم القطاع السياحي في العالم والارتقاء به على المستويين الدولي والإقليمي.


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