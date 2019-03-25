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أمن المنوفية يكشف لغز مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بالمنوفية

الإثنين، 25 مارس 2019 09:43 م
أمن المنوفية يكشف لغز مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من كشف لغز غموض حادث مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

 حيث تمكن فريق البحث برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والذى ضم كلا من العميد محمد على مدير فرع البحث بمركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، والملازم احمد السباعى معاون مباحث المركز، من فك لغز العثور على الجثة بقرية رملة الانجب دائرة المركز .  

 وتمكن فريق البحث بعد العديد من الخطط البحثية من كشف المتورط فى واقعة مقتل " نفيسة محمد قنديل " 72 سنه، بمنزلها بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر .

 وتوصلت التحريات إلى أن وراء أرتكاب الواقعة " عادل س م " 34 سنه، نجار مسلح ومقيم بقرية رملة الانجب وعلى صلة قرابة بالمجنى عليها، ووالدته " نادية حافظ مطر " نجلة عم زوج المجنى عليها .

 وتم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لمرورة بضائقة مالية حيث توجة ليلا لمسكن المجنى عليها وقام بكسر باب البلكونة نظرا لخبرتة فى مجال نجارة المسلح وحال دخولة المسكن فوجىء بها تستيقظ من نومها على اثر صوت الباب، اثناء فتحة مما دفعة إلى قتلها حتى لا ينكشف سرة وعثر على مبلغ مالى قدرة 4 ألاف جنية ولاذ بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

 ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من عثور أهالى قرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة نفيسة محمد قنديل 69 عاما زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها مكبله من اوبها إصابات بالرأس وذلك فى ظل ظروف غامضة، وعلى الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة برئاسة العميد محمد على مفتش المباحث، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون وذلك لسرعة ضبط الجانى الذى تم ضبطة وجارى عرضة على النيابة .

 

 

 

 

 


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