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أسعار العملات اليوم الإثنين 25-3-2019

الإثنين، 25 مارس 2019 10:08 ص
أسعار العملات اليوم الإثنين 25-3-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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تباينت أسعار العملات اليوم، الإثنين 25-3-2019،فى مختلف البنوك المصرية،ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى الدولار الأمريكى، والذى بلغ 17.24 جنيه للشراء، و 17.34 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى كما استقر سعر الريال السعودى، عند 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى .

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.22 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.24  جنيه للشراء

17.34  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.3 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.22 جنيه للشراء

17.32 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.22  جنيه للشراء

17.32  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

شهد سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه انخفاضا طفيفا، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.46 للشراء، 19.6 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ارتفاعا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.73 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.59 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.82 جنيه للشراء، 57.17 جنيها للبيع.


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