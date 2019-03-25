آية حامد آخر جنود الإخوان في شائعة طالبة الأزهر.. فيديو

كتبت : دينا الحسيني

السبت الماضي، تصدرت فتاة تدعي أية حامد مقيمة بالإسكندرية المشهد، بنشر عدد من التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور، مشوشة، أدعت بأنه هجوم وحصار للمدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر في أسيوط.

وروجت أية التي ادعت أنها تعمل صحفية سابقة بجريدة الدستور وتبين أنها ليست عضو نقابة صحفيين ولم تعمل بالجريدة يوماً ما، إلى اختطاف طالبة تدعي «نورا.ح»، من المدينة الجامعية، واغتصابها، في المنطقة الزراعية، واستندت الفتاة لأقوال متضاربة لطالبات الجامعة تم نشرها على السوشيال ميديا، وتحذير نشره أستاذ بكلية الشريعة والقانون بالجامعة على صفحته ويدعي سيد حسن الأزهري.



بوست الصحفية أية

ومع تحري جامعة الأزهر الأمر وإصدارها بياناً رسمياً نفت فيه حدوث الواقعة مؤكده في بيانها عدم تعرض أي فتاة للاختطاف وأنه بعمل جولة تفتيشية علي المدينة الجامعية تبين انتظام الطالبات، حتى الفتاة التي أدعو اختطافها تبين أنها في أجازة رسمية وعادت لأسرتها بقنا، وظهرت تلك الفتاة وأكدت ذلك أما الجامعة وجهات التحقيق.

متحدث جامعة الأزهر فرع أسيوط يكذب ويؤكد مقاضاة مروج الشائعة

إلا أن الصحفية المغمورة أية حامد التي لا تنتمي لعالم الصحافة بشيء إلا لكونها تمتلك موقع إخباري «نبأ اليوم»، حاصل على ترخيص أجنبي باسم والدها، استمرت في الترويج للشائعة، وشاركها فيه عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتمي لمنابر الجماعة الإرهابية



بوست الاستاذ الجامعي الذي قام بحذفة بعد ذلك

ويبدو أن مخطط الترويج لاغتصاب الطالبة، هو إحدى جولات حروب الجيل الرابع والخامس التي يستخدمها التنظيم الإرهابي والذي يعتمد على مرحلتين، ظهرا في حادث الترويج لاغتصاب طالبة الأزهر ، المرحلة الأولي بث الشائعة علي السوشيال ميديا وترويجها في محيط جاعة الأزهر وطالبات فرع الجامعة بأسيوط ، لتساهم الطالبات في إعادة نشر الشائعة علي مواقع التواصل الإجتماعي .

الإخوان تروج للواقعة

أما المرحلة الثانية والتي إعتمدت علي إستغلال بعض الطالبات لبث الشائعات بين زميلاتها والتحريض علي التظاهر للمطالبة بكشف مصير زميلتهم المخطوفة ، وإطلاق فيديوهات مصورة تدعي إقتحام الأمن للجامعة وتهديدات من الجامعة للطالبات بالفصل .



أمن ومدريعات

روجت لإقتحام الأمن للجامعة

وجاء قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتكليف نيابة استئناف أسيوط بالتحقيق في الواقعة بعد ثبوت الكذب ، لمعرفة من وراء هذة الأزمة المفتعلة وتصدير مشهد إختطاف الطالبات من داخل المدينة الجامعية وتصعيد الأمر ، وتجري الأن التحقيقات مع ايه حامد التي أدعت انها صحفية وقامت بالترويج للواقعة المزعومة ، والتحقيق مع الأستاذ الجامعي الذي قام بنشر التحذيرات للطالبات علي صفحتة الشخصية فيس بوك ثم عاد وحذف البوست ، وتستمع نيابة جنوب أسيوط لأقوال نائب رئيس جامعة الأزهر اسامه عبد الرؤوف للوقوف علي ملابسات الواقعة ، ومعرفة سبب إنتشار تلك الشائعة ومن وقف ورائها .

تحريض الطالبات علي التظاهر ثم الإدعاء بالإعتداء عليهم مم الأمن