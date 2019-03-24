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29 مارس.. عمومية نقابة الأطباء تناقش الحد الأدنى للقبول بالجامعات

الأحد، 24 مارس 2019 06:00 ص
29 مارس.. عمومية نقابة الأطباء تناقش الحد الأدنى للقبول بالجامعات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقادها الجمعة 29 مارس 2019 بدار الحكمة في تمام الواحدة ظهراً على أن يبدأ  تسجيل الأسماء فى العاشرة صباحاً .
 
وتناقش الجمعية العمومية، ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، هذا بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018 .
 
كما تناقش الجمعية العمومية  قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، و مقترحات مجلس النقابة تضمنت: يشترط دراسة مواد الأحياء و الكيمياء و الفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، و بالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة . 
 
بجانب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة ( أو كما يترائي للجمعية العمومية )، علي ان يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها .
 
يذكر انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني للجمعية يوم الجمعة  5 ابريل 2019.
 
 

 


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