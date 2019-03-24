1.228 مليار جنيه أرباح بايونيرز القابضة المجمعة فى 2018

كتب ـ هانى الحوتى

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، وحققت إيرادات بلغت 8.461 مليار جنيه مقابل 8.239 مليار جنيه خلال عام 2017، بنمو بلغ 2.7% ليشهد صافى ربح المجموعة ارتفاعاً بنسبة 7.5% إلى 1.228 مليار جنيه مصرى مقابل 1.14 مليار جنيه للفترة المقابلة.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن إجمالى أصول المجموعة فى نهاية 2018، نمواً قوياً بنسبة 16.7% لتبلغ 25.190 مليار جنيه مقابل 23.612 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2018 مقابل 21.588 مليار جنيه فى العام 2017، فى حين شهدت حقوق الملكية نهاية 2018 قفزة إلى 11.414 مليار جنيه مقابل 9.213 مليار جنيه عن عام 2017 بنمو قدره 23.9 %.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز، إن نتائج أعمال المجموعة خلال العام 2018، انعكاسا إيجابيا لتطور المركز المالى للمجموعة التى استهدفته الخطة الاستراتيجية لها على مدار السنوات السابقة، وتضع المجموعة نصب أعينها خطط متفائلة وديناميكية للعام 2019 فى ظل التحسن المستمر فى أداء المؤشرات الاقتصادية وتوقعات استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة الفترة القادمة، والتى سيكون لها أثر إيجابى على جميع القطاعات التى تستثمر فيهم المجموعة سواء الصناعى أو العقارى أو المالى.

وأضاف زكى، أن إدارة المجموعة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة ولا تزال المجموعة قائمة على تنفيذ سياستها فى زيادة حصتها فى بعض الشركات التابعة والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئى أو كلى لتعظيم أرباح المساهمين.