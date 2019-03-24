video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

1.228 مليار جنيه أرباح بايونيرز القابضة المجمعة فى 2018

الأحد، 24 مارس 2019 12:45 م
1.228 مليار جنيه أرباح بايونيرز القابضة المجمعة فى 2018 وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز
كتب ـ هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، وحققت إيرادات بلغت 8.461 مليار جنيه مقابل 8.239 مليار جنيه خلال عام 2017، بنمو بلغ 2.7% ليشهد صافى ربح المجموعة ارتفاعاً بنسبة 7.5% إلى 1.228 مليار جنيه مصرى مقابل 1.14 مليار جنيه للفترة المقابلة.
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن إجمالى أصول المجموعة فى نهاية 2018، نمواً قوياً بنسبة 16.7% لتبلغ 25.190 مليار جنيه مقابل 23.612 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2018 مقابل 21.588 مليار جنيه فى العام 2017، فى حين شهدت حقوق الملكية نهاية 2018 قفزة إلى 11.414  مليار جنيه مقابل 9.213 مليار جنيه عن عام 2017 بنمو قدره 23.9 %. 
 
وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز، إن نتائج أعمال المجموعة خلال العام 2018، انعكاسا إيجابيا لتطور المركز المالى للمجموعة التى استهدفته الخطة الاستراتيجية لها على مدار السنوات السابقة، وتضع المجموعة نصب أعينها خطط متفائلة وديناميكية للعام 2019 فى ظل التحسن المستمر فى أداء المؤشرات الاقتصادية وتوقعات استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة الفترة القادمة، والتى سيكون لها أثر إيجابى على جميع القطاعات التى تستثمر فيهم المجموعة سواء الصناعى أو العقارى أو المالى.
 
وأضاف زكى، أن إدارة المجموعة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة بالفترة القادمة ولا تزال المجموعة  قائمة على تنفيذ سياستها فى زيادة حصتها فى بعض الشركات التابعة والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئى أو كلى لتعظيم أرباح المساهمين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع أرباح "بايونيرز" المجمعة فى 9 أشهر بنسبة 17.8%

بايونيرز

ارباح بايونيرز

اصول بايونيرز

اخبار الاقتصاد

البورصة




لا تفوتك
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة