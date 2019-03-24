يونهاب: الزعيم الكورى الشمالى قد يزور روسيا

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قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد ، أن زيارة مسئول لجنة شئون الدولة بكوريا الشمالية كيم تشانج سون إلى موسكو ثم الاتجاه إلى فلاديفوستوك التى تقع فى أقصى شرق روسيا أثارت تكهنات بأن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون يستعد لزيارة روسيا.

وأضافت يونهاب :"أنه بالنظر لرحلة "كيم تشانج" المعروف بكونه كبير معاوني الزعيم الفعلي ، إلى المدينة الساحلية ، فيبدو أن زعيم الشمالية يبحث الموقع الأفضل لزيارة البلد المجاور واضعا في اعتباره كل من موسكو وفلاديفوستوك".

وانطلقت رحلة خطوط الطيران الروسية "آيرفلوت" إس يو 1700 والتي تحمل على متنها "كيم" مساء أمس ويتوقع وصولها إلى فلاديفوستوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

يذكر أن "كيم" قام بزيارة سنغافورة وفيتنام للقيام بالإعدادات اللوجستية والتجهيزات ذات الصلة بالتشريفات قبيل رحلة الزعيم الكوري الشمالي إلى كلا المدينتين لعقد لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو من العام الماضي وأواخر شهر فبراير من العام الجاري على التوالي.

هذا وتسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز دبلوماسيتها مع روسيا في أعقاب انهيار محادثات القمة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث قام 3 من كبار المسؤولين الشماليين بزيارات متتالية لروسيا خلال الشهر الجاري.