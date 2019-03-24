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ولى عهد دبى يتوج معلم كينى الأفضل فى العالم.. اعرف ماذا قال؟

الأحد، 24 مارس 2019 08:52 م
ولى عهد دبى يتوج معلم كينى الأفضل فى العالم.. اعرف ماذا قال؟ ولى عهد دبى يكرم المعلم الكينى
كتب هيثم سلامة
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توج حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي، الكيني بيتر تابيشى بلقب معلم العالم لعام 2019، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة وحشد من الدبلوماسيين والمشاهير والمعلمين على مستوى العالم.

وقال حمدان بن محمد بن راشد:"من دبي نبارك للقارة الأفريقية فوز معلم الرياضيات والعلوم  الكيني بيتر تابيشي بجائزة افضل معلم في العالم .. نقص الموارد والإمكانيات في مدرسته لم يكن يوماً عائقاً أمام إبداعه في ايصال رسالته ونؤمن بأن المعلم هو صانع التغيير المنشود".

يذكر أن المعلم الكيني بيتر تابيشي، فائز بلقب معلم العالم لعام 2019، بعد تصدره القائمة القصيرة والتى تضم 50 معلم ، وتم اختيارهم  من 10 آلاف طلب وترشيح من 179 دوله، ويبلغ قيمة الجائزة مليون دولار وهى الأكبر من نوعها.

المعلم الكينى الكيني بيتر تابيشي
المعلم الكينى الكيني بيتر تابيشي
ولى عهد دبى يتوج معلم كينى الأفضل فى العالم
ولى عهد دبى يتوج معلم كينى الأفضل فى العالم

 

 

 

 

 

 

 

 


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ولى عهد دبى

حمدان بن محمد

بيتر تابيشى

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