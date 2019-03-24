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وكيل تعليم دمياط يتابع الاختبار الإلكترونى للصف الأول الثانوى بالمدارس

الأحد، 24 مارس 2019 07:04 م
وكيل تعليم دمياط يتابع الاختبار الإلكترونى للصف الأول الثانوى بالمدارس جانب من الامتحان
دمياط معتز الشربينى
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تابع السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدمياط سير العملية الامتحانية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى، للوقوف على نقاط الضعف التى تم حصرها والعمل على سرعة علاجها والتواصل مع الوزارة بشأنها.

وأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات صحفية أن الهدف من الاختبار الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى هو تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت وأداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت، مضيفا أنه سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية من الوزارة للعمل على حلها وتداركها فى الفترة المقبلة.

وأشار سويلم إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب أما امتحانات نهاية الترم الثانى ستمنح فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثانى الثانوى، مؤكدا أن بعد نهاية تجربة شهر مارس سيتم تدريب الطلاب والمعلمين على الامتحان والمناهج بشكل مستمر وخاصة على طريقة الأسئلة الجديدة تمهيدًا لامتحانات نهاية العام.

وفى نفس السياق أكد وكيل الوزارة،أن غرفة العمليات فى المديرية والإدارات التعليمية على تواصل دائم مع الإدارات التعليمية والمدارس وأولياء الأمور لتلقى أى شكاوى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور "طارق شوقى”وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.


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