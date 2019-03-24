وزير المالية البريطانى: علينا حل معضلة "بريكست" والإطاحة بماي لن تجدى

رويترز

قال وزير المالية البريطانى فيليب هاموند اليوم الأحد إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة بدلا من محاولة الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماى.

وردا على سؤال لقناة سكاى بشأن تقارير صحفية عن تآمر وزراء كبار للإطاحة بماى وما إذا كانت رئيسة الوزراء فى وضع صعب قال هاموند "لا أعتقد أن الأمر على هذا النحو".

وقال "تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين فى الوقت الحالى ترف". وردا على ما إذا كان هاموند يسعى إلى تولى ديفيد ليدينجتون النائب الفعلى لماى منصب رئيس الوزراء المؤقت، قال الوزير "الأمر ليس كذلك".

وتابع "أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبى وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضا".

وردا على سؤال عن الخيارات المحتملة للخروج قال هاموند إنه ليس متأكدا من أن هناك أغلبية في البرلمان لإجراء استفتاء ثان لكنه اقتراح متماسك.

وقال "من الواضح أن فرصة ستسنح لمجلس العموم خلال أيام إذا لم يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء لمحاولة تحقيق أغلبية تؤيد اقتراحا آخر يمكنه الدفع به".