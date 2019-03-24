وزير التنمية المحلية: منحة تدريبية لـ3 أوائل بمركز تدريب سقارة إلى الصين

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن منح الثلاثة الأوائل بدورة "قادة المستقبل" دفعة 2019، منحة تدريبية إلى دولة الصين، لثقل خبراتهم وقدراتهم.

وأضاف شعراوى، خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الخامسة من دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة، أن الوزراة فتحت باب التدريبات فى دول مثل الصين والهند للحصول على الخبرات فى مجال المحليات منها فى الفترة الأخيرة.

وتابع شعراوى: "إننا نبدأ عصرا جديدا من تأهيل وتدريب الكوادر فى المحليات وقادة المستقبل، وسنستغل كل القروض والمنح وسنضع شرط بها يضمن تدريب الكوادر البشرية وأن يقوم بالتدريب مصريين، فى أى مشروع يتم تنفيذه فى مصر".

وأكد شعراوى أن الوزراة تدرس تحويل مركز تدريب سقارة إلى أكاديمية تدريبية، كما تدرس وضع شروط وضوابط جديدة للالتحاق بالمحليات والترقى يكون من بينها الحصول على تدريبات فى الأكاديمية، كما سيتم بحث عمل بروتوكولات مع القوات المسلحة، لمنح المتدربين شهادات معتمدة فى اللغات والكمبيوتر.

وكان قد أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لمعامل المركز والمطعم المركزى وقاعات التدريب، رافقه خلالها الدكتور صلاح شحاتة رئيس قطاع المعلومات والتدريب والدكتورة رجاء محمود مدير عام المركز.

وتفقد الوزير لوحة الشرف بالمركز، حيث إنه يتم وضع أسماء الأوائل والمتميزين فى هذه اللوحة، ووجه الوزير باستضافتهم من وقت لآخر.