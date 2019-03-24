وزير التنمية المحلية: لن أسمح بوجود فاسد فى أى منصب.. ومكتبى مفتوح

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه لن يسمح بوجود أى موظف فاسد فى أى منصب، وأن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للإبلاغ عن أى فساد أو أى شكوى.

ودعا شعراوى، خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الخامسة من دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة، المتدربين والقادة الجدد للتعامل بهذا الأسلوب مع الفاسدين، وفتح مكاتبهم للمواطنين والاستماع إليهم، وعقد اجتماعات دورية للموظفين والمواطنين، للاستماع إلى شكواهم وحلها فورا.

كانت الوزارة قد انتهت من تدريب 64 من العاملين فى المحليات، خلال الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة الذى انطلق أواخر فبراير الماضى واستمر لمدة 3 أسابيع.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم، بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل.

كما أكد شعراوى اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات، بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب، لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.