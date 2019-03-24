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وزير التنمية المحلية: تحليل عشوائى لكل الموظفين وفصل من يثبت تعاطيه مخدرات

الأحد، 24 مارس 2019 02:43 م
وزير التنمية المحلية: تحليل عشوائى لكل الموظفين وفصل من يثبت تعاطيه مخدرات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمركز التدريب بسقارة
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستجرى تحليلا عشوائيا لكل الموظفين على مستوى المحافظات، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله، قائلا: "لن نفصل المدمن فقط بل سيتم فصل من يثبت تعاطيه أيضا".
 
وأضاف شعراوى، فى تصريحات صحفية، على هامش تخريج دفعة دورة قادة المستقبل 2019، بمركز التنمية المحلية بسقارة، أنه سيتم منح الموظفين فرصة للتعافى إذا هم بادروا بذلك وستم علاجهم على نفقة الدولة.
 
وكانت الوزارة قد انتهت من تدريب 64 من العاملين فى المحليات، خلال الجزء الثانى من الدورة التدريبية "قادة المستقبل"، بمركز التنمية المحلية بسقارة الذى انطلق أواخر فبراير الماضى واستمر لمدة 3 أسابيع.
 
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل.
 
كما أكد شعراوى اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.
 
 

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