وزير التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة أساس الارتقاء بالدولة

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروعات الصغيرة هى عماد الارتقاء بالدولة صناعيا وتصديريا، لذلك فالوزارة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف من خلال برنامج "مشروعك" بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، حيث يتم تقديم قروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم.

وأضاف شعراوى، خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الخامسة من دورة قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع فى برنامج مشروعك للوصول لأكبر عدد من الشباب، لأنه لابد من استغلال طاقة الشباب استغلالا إيجابيا من خلال توفير فرص عمل لهم.

واستمع شعراوى إلى كلمة المهندس ياسر الدسوقى، مسئول برنامج مشروعك، والذى أكد أنه تم منح قروض للشباب بقيمة 9.7 مليار جنيه، منذ إطلاق البرنامج قبل 4 سنوات، وتم توفير 319 فرصة عمل، وفى عام 2018 بلغ ما تم. إقراضهم فى برنامج مشروعى 51% من إجمالى المستفيدين، فى 260 مقر للبرنامج على مستوى المحافظات.

وأكد مسئول برنامج مشروعك، أن الوزراة بدأت منذ العام الماضى على العمل على تسويق المنتجات الخاصة بالمشروعات التى يتم تمويلها.

وكان قد أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لمعامل المركز والمطعم المركزى وقاعات التدريب، رافقه خلالها الدكتور صلاح شحاتة رئيس قطاع المعلومات والتدريب والدكتورة رجاء محمود مدير عام المركز.

وتفقد الوزير لوحة الشرف بالمركز، حيث مدير المركز، أنه يتم وضع أسماء الأوائل والمتميزين فى هذه اللوحة، ووجه الوزير باستضافتهم من وقت لآخر.