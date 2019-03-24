video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول يطالب بترشيد النفقات وزيادة نسبة المكون المحلى بمشروعات التكرير

الأحد، 24 مارس 2019 09:36 ص
وزير البترول يطالب بترشيد النفقات وزيادة نسبة المكون المحلى بمشروعات التكرير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت ــ مروة الغول
إضافة تعليق
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة عمليات التشغيل وتعظيم الربحية وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة فى أنشطة التكرير في إطار استراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية، لتلبية الطلب المحلى والعمل على تحسين مواصفات المنتجات البترولية وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة ميدور لاعتماد نتائج أعمال عام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال  الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والمحاسبة نبوية أحمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وشدد الملا على أهمية الاستمرار في المتابعة والصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بهدف الحفاظ على الطاقات التشغيلية ورفع كفاءة الواحدات الإنتاجية ومطابقة المنتجات المختلفة للمواصفات القياسية، والاهتمام بمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة للحافظ على سلامة العاملين والأصول الإنتاجية، وطالب بالعمل على ترشيد النفقات وزيادة نسبة المكون المحلى في تنفيذ مشروعات التكرير وقطع الغيار.
 
ومن جانبه، استعرض الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور أهم نتائج الاعمال لعام 2018 حيث نجحت الشركة في تشغيل المعمل بكامل طاقته الإنتاجية محققة نسبة تشغيل قياسية لأول مرة من خلال القيام بتعظيم أنشطة ميدور المتنوعة، حيث قامت خلال العام بتكرير حوالى 8 .43 مليون برمي ، وإنتاج أكثر من 5 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة العالية الجودة والمطابقة لأعلى المواصفات العالمية، واستمرت ميدور في المساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى، حيث قامت بتوفير أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية (السولار والبنزين والبوتاجاز والنافتا والفحم والكبريت) والتي تمثل 62% من إنتاج المعمل بقيمة حوالى 7 .1 مليار دولار، وحرصاً من الشركة على توفير السيولة الدولارية اللازمة لتشغيل المعمل وسداد التزاماتها التعاقدية قامت بتصدير حوالى 8 .1 مليون طن للأسواق العالمية ومن ضمنها دول إيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة وأمريكا والأرجنتين والبرتغال ورومانيا بالإضافة إلى الجزائر وتونس وسلوفينيا وجورجيا ، وتمثل الصادرات 38% من إنتاج الشركة .
 
وأشار إلى تنفيذ مشروع أعمال توسعات ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60% يسير وفقاً للبرامج الزمنية المخططة والذى يُعد طفرة نوعية يحقق عائد اقتصادى وفنى يعود بالنفع على الاقتصاد القومى كأحد المشروعات القومية التي تساهم إيجابياً في تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز .
 
وأضاف أن الشركة حريصة على مواكبة المقاييس العالمية في كافة المجالات من خلال الارتقاء بالأصول وتطوير الأداء والمحافظة على العنصر البشرى وتطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم  .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق الملا ينعى أبرز رواد صناعة البترول عبد الهادى قنديل وزير البترول الأسبق

البترول

التكرير

الزيت الخام

ميدور

مشروعات التكرير

المكون المحلي

التحول لمركز إقليمى للطاقة

وزير البترول

طارق الملا

الطاقة الإنتاجية

المنتجات البترولية




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة