وزير الأوقاف: تجهيز 1000 إمام لألف مسجد استعداداً لشهر رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سوف تكون هناك دورات متتابعة شهريا، وأننا لا نقيم عمل شكليا على الإطلاق، ولفت إلى أن من رأى امتحان أكاديمية الأوقاف يدرك إننا أنجزنا كثيرا، ودرسنا 4 كتب كاملة، منهم كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، وعندما قمنا بعمل المسابقة الحرة أخذنا 6 من اللأوائل إلى الحج هذا العام.
وجاء ذلك خلال لقاء بالأئمة فى محافظة المنيا، لافتتاح الدورة التدريبية للأئمة لترسيخ مفاهيم المواطنة.
وأعلن وزير الأوقاف، أنه سيتم تنظيم قوافل أسبوعية تجوب المراكز تضم 10 أئمة، وتركز على الإيمان بالتنوع وقبول الآخر والمواطنة والانتماء وقضية الصحة الإنجابية.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك جماعات متطرفة حاولت أن تضع الناس فى مقارنة هل "تريد الدين أم الدنيا"، وأنه لا مانع أن يأخذ الناس الاثنين الدين والدنيا، وما أجمل الدين والدنيا وقال مصالح الأوطان لا تبتعد عن مصالح الأديان، وأن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مصالح الأديان.
وقال وزير الأوقاف أنه لا توجد شريعة أباحت الخيانة والزنا وسفك الدماء، جميع الأديان أكدت على الرحمة والمودة وقال: "هاتلى دين واحد أباح الزنا أو أكل مال اليتيم، أو سفك الدماء".
واستطرد الوزير قائلا: "من يواجه الإرهابى يحافظ على النفس ويحقق كلام الله عز وجل"، وأضاف أنه سوف يتم عقد امتحان فى كتاب مشروعية الدولة الوطنية وسيتم اختيار أفضل العناصر لعمل قاعدة بيانات من أفضل الأئمة.
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