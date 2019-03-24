وزيرة الهجرة تستهل زيارتها لأستراليا بلقاء بعض الشباب المصريين المقيمين فى ملبورن

كتب محمود راغب

وصلت صباح اليوم، الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أستراليا قادمة من نيوزيلندا، واستهلت الزيارة بلقاء وفد من شباب المصريين أبناء الجيلين الثاني والثالث المقيمين بمدينة ملبورن، والذي زار عدد منهم مصر في سبتمبر ويناير الماضيين، وذلك بحضور السفير محمد خيرت السفير المصري بأستراليا، والسفير محمد فخري قنصل مصر في ملبورن واللواء محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وجاء هذا اللقاء على هامش زيارة وزيرة الهجرة إلى أستراليا، استعدادًا لإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "إحياء الجذور" التي تحظي برعاية رؤساء الدول الثلاثة مصر واليونان وقبرص منذ انطلاقها.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، أحدث أنشطة الوزارة وسألتهم عن انطباعاتهم عن مصر بعد عودتهم منها، وكيف شاركوا تجربتهم مع مجتمعهم المحيط بهم، مشيرة في حديثها إلى أهمية مبادرة "إحياء الجذور" التي سوف تعقد في أستراليا بمدينة ملبورن غدًا الإثنين بالتعاون الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية الثلاثة المقيمة بأستراليا وكذلك أهمية توقيتها، وذلك لإبراز دور المهاجرين وأهميته في بناء الدول وإسهاماتهم في التطور الاقتصادي والثقافي.

وأوضحت الوزيرة للشباب أن سبب اختيار أستراليا لإطلاق النسخة الثالثة من المبادرة، يتمثل في أنها تحتضن الملايين من المهاجرين دون تمييز أو تفرقة.

كما تطرقت خلال اللقاء إلى الحديث عن الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، وعن حرص الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب أي مصري بالخارج، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبير بأبناء الوطن في الخارج.

ومن جانبهم، أشاد الشباب بمسارعة وزيرة الهجرة بالسفر إلى نيوزيلندا عقب وقوع الحادث للاطمئنان على المصابين وتعزية أهالي الشهداء، واستنكروا الكراهية ضد الأديان والتطرف والعنصرية.

وفي سياق متصل، أشار اللواء محمد شيرين خلال اللقاء إلى مراحل تطور الإنتاج الحربي في مصر وخطة مصر لإنتاج طائرات حربية مصرية بالكامل وتصديرها إلى الخارج، وناقلاً تحيات اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي للشباب، وأشاد بدورهم في نقل صورة صحيحة عن مصر وطنهم الأم.

واختتمت وزيرة الهجرة هذا اللقاء بالتأكيد على أن هؤلاء الشباب هم الواجهة المشرفة الحقيقية والمتسامحة لأديانهم، وأنهم خير سفراء لمصر في الخارج.