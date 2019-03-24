video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: بدء معركة سياسية حول تقرير مولر قبل الكشف عن تفاصيله

الأحد، 24 مارس 2019 11:49 ص
واشنطن بوست: بدء معركة سياسية حول تقرير مولر قبل الكشف عن تفاصيله مولر
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المواجهة السياسية بشأن تحقيقات روسيا والتى يمكن أن تعيد تشكيل ما تبقى من المدة الرئاسية لترامب قد بدأت أمس، السبت، حتى قبل الكشف عما توصل إليه المحقق الخاص روبرت مولر بعد أن سلم تحقيقه لوزير العدل، حيث زعم حلفاء ترامب أنه تم تبرئته، بينما طالب الديمقراطيون الشفافية وتعهدوا بتكثيف تحقيقاتهم الخاصة.

فقد غلب على ترامب ومحاميه ومساعديه عدم اليقين لأنهم لا يعرفون بعد محتوى تقرير مولر، الذى أمضى وزير العدل ويليام بار ومجموعة صغيرة من مسئولى وزارة العدل أمس السبت فى مراجعته.

وكان ترامب قد أعرب خلال قضائه لعطلة نهاية الأسبوع فى بالم بيتش بولاية فلوريدا عن تفائله أثناء لعبه الجولف والغذاء فى النادى والدردشة مع الأصدقاء، بحسب ما ذكرت الصحيفة،  وبناء على نصيحة مستشاريه، التزم حذرا غير معهود وامتنع عن الصياح العلنى بأن الاضطهاد قد انتهى أو إعلان النصر قبل الأوان، وعندما سئل المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلى عن مزاج الرئيس أمس السبت، رد قائلا: "إنه جيدا".

وتشبث فريق ترامب بالإشارات التى تبعث على الأمل، مثل تصريح من وزارة العدل بأنه لن تكون هناك مزيد من الاتهامات من قبل فريق مولر، وأن الرئيس قد ينتهى به المطاف بالتبرئة بعد عامين من التحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

لكن كان هناك اعتراف واسع بين المقربين من ترامب بأن تقرير مولر يمكن أن يحتوى على معلومات مضرة بالرئيس، ناهيك عن أن مشكلات الرئيس القانونية لم تنته بعد، مع إجراء تحقيقات عديدة حول أعمال ترامب ولجنة تنصيبه إلى جانب التحقيقات التى تجرى فى الكونجرس وفى نيويورك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلماني روسى يفند تقرير روبرت مولر حول التدخل فى الانتخابات الأمريكية

تقارير: وزارة العدل لن تسلم الكونجرس اليوم إيجازا بشأن تحقيق مولر

5 أمور أحبطت خطط خصوم "ترامب" فى تقرير "مولر"

مولر يصدم خصوم ترامب.. المحقق الخاص يسلم نتائج تحقيق التدخل الروسى دون توجيه اتهامات لأحد.. الديمقراطيون يعدون خططهم لمواصلة الصراع ويهددون بمعركة قضائية.. الإعلام يلقى اللوم على دهاء رسائل الرئيس

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

تقرير روبرت مولر




لا تفوتك
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة