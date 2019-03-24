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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 24 مارس 2019 03:39 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

 

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 554 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30916 من البضائع العامة، منها عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 4790 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165554، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 32809 طنا.

 

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6030 طن يوريا، و 2691 طن فوسفات، و 6100 طن علف، و 3692 طن ملح، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 755 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 667 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1754 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14800 طن ذرة، و 10000 طن قمح، و 984 طن أخشاب، و 9251 طن حديد، و 4800 طن زيوت، و 14000 طن بذرة صويا، و 200 طن خردة.

 

 


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