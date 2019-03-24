video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-3-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 24 مارس 2019 12:08 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24-3-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
الفجر 4:28   ص 
 
الظهر 12:02 ص 
 
العصر 3:30 
 
المغرب 6:09 
 
العشاء 7:26 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
الفجر 4:32 ص 
 
الظهر 12:07 
 
العصر 3:35 
 
المغرب 6:13 م 
 
العشاء 7:32 م 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
الفجر 4:24 
 
الظهر 11:58 م 
 
العصر 3:26 م 
 
المغرب 05: 6 م 
 
العشاء 7:22 م 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
الفجر 4:18 ص 
 
الظهر 11:50 
 
العصر 3:18 
 
المغرب 5:57 م 
 
العشاء 7:12 م 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
الفجر 4:27 ص 
 
الظهر 11:56 ص 
 
العصر 3:23 م 
 
المغرب 6:03 م 
 
العشاء 7:16 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 

مكة 

 

 
الفجر 5:02 ص 
 
الظهر 12:28 م 
 
العصر 3:53 م 
 
المغرب 6:36 م 
 
العشاء 7:45 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
الفجر 5:00 ص 
 
الظهر 12:28 م 
 
العصر 3:55 م 
 
المغرب 6:38 م 
 
العشاء 7:48 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
الفجر 4:32 ص 
 
الظهر 12:00 ص 
 
العصر 3:27 م 
 
المغرب 6:10 م 
 
العشاء 7:20 م 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
الفجر 4:14 
 
الظهر 11:47 م 
 
العصر 3:15 م 
 
المغرب 5:55 
 
العشاء 7:10 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
الفجر 5:01 ص 
 
الظهر 12:30 م 
 
العصر 3:56 م 
 
المغرب 6:35 م 
 
العشاء 7:49 م 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
الفجر 4:56 ص 
 
الظهر 12:34 م 
 
العصر 4:03 م 
 
المغرب 6:43 م 
 
العشاء 8:03 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
الفجر 4:22 ص 
 
الظهر 11:55 ص 
 
العصر 3:23 م 
 
المغرب  6:02 م 
 
العشاء 7:18 م 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مظاهرة حب وتضامن مع المسلمين فى نيوزيلندا بعد أسبوع من مجزرة كرايست تشيرش.. رئيسة الوزراء تشارك بالحضور مع آلاف فى صلاة الجمعة وتؤكد: "نحن واحد".. الإمام الناجى: نيوزيلندا أثبتت أنها لا يمكن كسرها

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة