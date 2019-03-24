منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على العاصمة الصومالية مقديشو

كتب لؤى على

أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بقوة الهجوم الإرهابى الذى وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس السبت، استهدفت مقار حكومية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن أسوأ ما ابتليت به الأمة الإسلامية في هذا الزمان: جماعات التكفير والإرهاب التى تؤمن بسفك الدماء، وإزهاق الأرواح، وتنشر الفزع والرعب في قلوب الآمنين المسالمين، مُدعين أنهم يجاهدون فى سبيل الله، والحق أنهم عين المفسدين المحاربين لله تعالى ولرسوله ﷺ.

ودعت المنظمة قادة الرأى فى العالم أجمع، إلى التصدى المادى والمعنوى لهذه العصابة المجرمة من الإرهابيين، والقضاء النهائى على أوكار المخربين والمتطرفين أياً كان جنسهم أو موطنهم.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء إلى دولة الصومال الشقيقة حكومة وشعبا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.