مشاركة جامعة دمنهور فى مبادرة الرئيس " صنايعية مصر "

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن مشاركة الجامعة فى مبادرة " صنايعية مصر" الذى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

مضيفا إنه وضع خطة متكاملة لتنفيذ دورات مكثفة لإعداد الكوادر الفنية لمواجهة احتياجات سوق العمل ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعة .

وأوضح رئيس جامعة دمنهور، إن المبادرة الجديدة تهدف إلى تدريب طلاب الجامعة والتعليم الفنى، والمرأة المعيلة وشباب المحافظة على المهن الحرفية بأساليب علمية قادرة على النهوض بتلك المهن من خلال تأهيل الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل والمساهمة فى حل أزمة البطالة.

