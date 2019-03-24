مدرسون ينظمون احتجاجا سلميا فى المغرب للمطالبة بتحسين أوضاع العمل

رويترز

قال شهود إن ما لا يقل عن 15 ألف مدرس نظموا احتجاجا سلميا في العاصمة المغربية الرباط في ساعة متأخرة من مساء السبت للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.

وتجمع المدرسون أمام البرلمان وهم يهتفون "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية". ويعتزم المحتجون قضاء الليل أمام البرلمان قبل تجمع دعت إليه أحزاب معارضة يسارية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني.

ووصلت الشرطة بشاحنات مزودة بمدافع مياه ولكنها لم تتدخل بشكل فوري وتفاوضت مع المحتجين من أجل أن يفضوا التجمع. وقال بعض المدرسين إن السلطات عرضت إرسال حافلات لنقلهم إلى بيوتهم.

ولم يصدر تعليق من الشرطة أو الحكومة.

ويحتج المدرسون على العقود المؤقتة التي يعملون بها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.