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محافظ المنوفية: الفكر المتشدد أخطر ما يواجه أمن وإستقرار الأوطان

الأحد، 24 مارس 2019 02:11 م
محافظ المنوفية: الفكر المتشدد أخطر ما يواجه أمن وإستقرار الأوطان جانب من فعاليات المؤتمر
المنوفية - محمود شاكر
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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية أصول الدين بالمنوفية، تحت عنوان "الدور العلمي لأصول الدين في مواجهة آفات المجتمع"، يومي 24 – 25 مارس 2019، بحضور الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، الأستاذ الدكتور صالح الفقي عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، الأستاذ الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن الشهري، ممثلاً عن الضيوف الوافدين، والدكتور عبد الفتاح خضر مقرر المؤتمر.
 
بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي تضمن نشأة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، ومراحل تطورها وأقسامها وأعلامها، وفي كلمته رحب عميد كلية أصول الدين بالمنوفية ورئيس المؤتمر بالحضور، معربا عن سعادته بمشاركة محافظ  المنوفية فعاليات المؤتمر، موضحاً علي ان الهدف من المؤتمر يتمثل في الفرار إلي الله من خلال تفعيل دور البحث العلمي لعلماء أصول الدين لإيجاد الحلول الدينية المناسبة لعلاج مشكلات المجتمع وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والأعتدال، مشيراً أن هذا المؤتمر يبني علي عدة محاور منها مناقشة الآفات المتعلقة بالأعتقاد والإلحاد والتفكير التي يتبعة التفجير والتدمير بأمن المجتمعات وكذا الآفات المتعلقة بالحقل الدعوي كالتفكك الأسري، وتسليط الضوء علي ما ينبغي أن يكون للمسجد من رسالة سامية.
 
وفي بداية كلمته، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته لتواجده في صرح شامخ من صروح العلم والثقافة ووسط كوكبة من رجال الدين وعلماء الأزهر الشريف، مؤكداً علي إن تنامي الآفات والأمراض المجتمعية والفكرية والعلمية في المجتمع المعاصر تجعل من واجب مسؤولياتنا نحو بلادنا التكاتف، وتوحيد الجهود لدرء هذه الأمراض والأفات، وإن أخطر ما يواجه أمن وإستقرار الأوطان هو الفكر المتشدد، وهو ما تداركته القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبكرا، ووضعه في مقدمة أولوياته لتجديد الخطاب الديني كضرورة من ضروريات الحياة لنشر الفكر الوسطي لمواجهة الفكر المتعصب والآفات المتعلقة بالاعتقاد، والفكر وبناء النفوس الزكية والمحافظة على الإخاء البشري وتعظيم الحرمات مما ينعكس جليا في بناء أوطان قوية، وأتوجه إلي علماء الأزهر ورجال الدين للعمل علي بث روح المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف مما يجعل من عالمنا أفضل وأحلامنا قابلة للتحقيق وأمالنا سهلة المنال، وفي نهاية الحفل أهدي عميد كلية أصول الدين بالمنوفية شهادات تقدير لمحافظ المنوفية وللسادة الحضور.
 
جانب من فعاليات المؤتمر (1)
جانب من فعاليات المؤتمر (1)

جانب من فعاليات المؤتمر (2)
جانب من فعاليات المؤتمر (2)

جانب من فعاليات المؤتمر (3)
جانب من فعاليات المؤتمر (3)

جانب من فعاليات المؤتمر (4)
جانب من فعاليات المؤتمر (4)

جانب من فعاليات المؤتمر (5)
جانب من فعاليات المؤتمر (5)

جانب من فعاليات المؤتمر (6)
جانب من فعاليات المؤتمر (6)

جانب من فعاليات المؤتمر (7)
جانب من فعاليات المؤتمر (7)

 


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