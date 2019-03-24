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محافظ أسيوط يزور طفلين أصيبا بصعق كهربائى من سلك ضغط عال

الأحد، 24 مارس 2019 12:32 ص
محافظ أسيوط يزور طفلين أصيبا بصعق كهربائى من سلك ضغط عال جانب من الزيارة
أسيوط هيثم البدري
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زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم طفلين أصيبا بصعق كهربائى نتيجة لهوهما أعلى منزلهما بمنطقة زرزارة بغرب مدينة أسيوط، ما أدى إلى إصابتهما بحروق شديدة تم على إثرها نقلهما إلى قسم الحروق بمستشفى الأطفال الجامعى. رافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبعض اطباء مستشفى الأطفال الجامعى.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بإصابة طفلين بمنطقة زرزارة بصعق كهربائى من سلك كهرباء ضغط عالى نتيجة لهوهما أعلى منزلهما.

وعلى الفور توجه الوزير المحافظ لزيارة الطفلين بقسم الحروق بمستشفى الأطفال الجامعى للاطمئنان على حالة الطفلين وتبين أن الطفلين هما بدر مصطفى بدر 8 سنوات ويعانى من حروق بنسبة 80 % والطفل على حميدة على 14 سنة ويعانى من حروق بنسبة 75 % مقيمين منطقة زرزارة بغرب مدينة أسيوط.

وأعلن المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطفلين وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسرة الطفلين ومتابعة الحالتين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى داعياً المولى عز وجل الشفاء العاجل للطفلين.


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